Di Marzio | “Il Napoli ha trovato il sostituto di Koulibaly”

Kalidou Koulibaly può andare via da Napoli ed il sostituto può essere Kim Min-jae lo dice Gianluca Di Marzio di Sky. Attraverso il suo sito ufficiale il giornalista ritorna sulla possibile cessione di Koulibaly che diventa sempre più probabile, anche se il Barcellona, club molto interessato, pensa ad una riduzione dei costi ed una taglio agli stipendi. Non è un caso che Busquets abbia chiesto di fare chiarezza sulla situazione. Secondo Di Marzio "il ds Giuntoli del Napoli ha individuato l'obiettivo principale in Kim Min-jae del Fenerbahce. Il difensore sudcoreano ha collezionato 1 gol in 40 presenze complessive con il club turco, in quella che è stata anche la prima stagione in Europa".

