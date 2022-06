Delfinato, nella quinta tappa Van Aert infila tutti. Bagioli 7° (Di giovedì 9 giugno 2022) Non c'è un giorno in cui Wout Van Aert non sia protagonista al Delfinato, non c'è un giorno o quasi in cui Wout Van Aert non sia protagonista, quando mette il numero sulla schiena. L'ennesima prova è ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Non c'è un giorno in cui Wout Vannon sia protagonista al, non c'è un giorno o quasi in cui Wout Vannon sia protagonista, quando mette il numero sulla schiena. L'ennesima prova è ...

Gazzetta_it : Delfinato, Van Aert infila tutti nella quinta tappa. Bagioli 7° - SpazioCiclismo : Una buona prova per Enric Mas nella crono del #Dauphiné, in cui ha mostrato miglioramenti importanti rispetto al pa… - SpazioCiclismo : Buona prova per Jonas Vingegaard nella crono del #Dauphiné - bikenewsPhoto : RT @ACCPI1946: Il campione del mondo Filippo #Ganna si impone nella cronometro del Criterium del Delfinato ???? #dauphiné #ciclismo #ciclismo… - zazoomblog : Super Cattaneo al Giro del Delfinato: è 4° nella cronometro vinta da Ganna - #Super #Cattaneo #Delfinato: #nella -