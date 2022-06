Decisione finale su obbligo mascherina all’esame di Maturità e terza media 2022 (Di giovedì 9 giugno 2022) Nulla da fare, l’obbligo mascherina all’esame di Maturità e terza media non decade in questo 2022. Migliaia di studenti impegnati nelle prossime prove avrebbero volentieri fatto a meno del presidio di protezione ma così non potrà essere. Una Decisione finale è stata presa e non sarà più cambiata. Sulla questione, in realtà, si è pronunciato il TAR del Lazio che non ha fatto altro che ribadire l’obbligo della mascherina per le prossime prove finali della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si sperava, in verità, che le cose andassero in tutt’altro modo. Il prossimo 15 giugno decadono una serie di restrizioni ulteriori proprio per il contenimento della diffusione del Covid-19. Per questo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Nulla da fare, l’dinon decade in questo. Migliaia di studenti impegnati nelle prossime prove avrebbero volentieri fatto a meno del presidio di protezione ma così non potrà essere. Unaè stata presa e non sarà più cambiata. Sulla questione, in realtà, si è pronunciato il TAR del Lazio che non ha fatto altro che ribadire l’dellaper le prossime prove finali della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si sperava, in verità, che le cose andassero in tutt’altro modo. Il prossimo 15 giugno decadono una serie di restrizioni ulteriori proprio per il contenimento della diffusione del Covid-19. Per questo ...

