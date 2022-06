De Maggio: “Troppo caos, ho chiamato il Napoli. Koulibaly resta, Bernardeschi non arriva. Mertens… (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Walter De Maggio come un fiume in piena all’inizio della puntata odierna di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. I tanti rumors hanno generato tanta confusione tra i tifosi così il conduttore della trasmissione ha chiamato direttamente il Napoli: “Troppo caos, ho contattato il Napoli e vi dico che tra oggi e domani Cristiano Giuntoli sarà ospite della trasmissione, con un one-to-one. Prima che il direttore sportivo sia con noi, ho chiesto delucidazioni sulle trattative ed ho ricevuto risposta. Il Napoli ha deciso, dopo un sondaggio, di non proseguire nella negoziazione con Federico Bernardeschi. Non si è entrati nel dettaglio economico, per cui il giocatore non arriverà“. Il giornalista è sbigottito da tanta confusione e poi dà ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Walter Decome un fiume in piena all’inizio della puntata odierna di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss. I tanti rumors hanno generato tanta confusione tra i tifosi così il conduttore della trasmissione hadirettamente il: “, ho contattato ile vi dico che tra oggi e domani Cristiano Giuntoli sarà ospite della trasmissione, con un one-to-one. Prima che il direttore sportivo sia con noi, ho chiesto delucidazioni sulle trattative ed ho ricevuto risposta. Ilha deciso, dopo un sondaggio, di non proseguire nella negoziazione con Federico. Non si è entrati nel dettaglio economico, per cui il giocatore non arriverà“. Il giornalista è sbigottito da tanta confusione e poi dà ...

