DAZN, sì alla doppia utenza a distanza ma con un costo maggiore. Ecco i prezzi per vedere la Serie A 2022/23 (Di giovedì 9 giugno 2022) DAZN (foto DAZN.com) Tra circa due mesi ripartirà la stagione di calcio con la Serie A 2022/23, al via il 14 agosto. DAZN, che detiene diritti tv dell’intero campionato (per ogni giornata, sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky), ha definito i prezzi degli abbonamenti, intervenendo sul delicato tema della concurrency. Gli abbonati DAZN – anticipa Il Sole 24 Ore – potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a distanza, quindi non sulla stessa rete domestica, pagando 10 euro in più al mese. Tale abbonamento “premium” costerà 39,99 euro al mese, contro i 29,99 euro dei profili “standard”, a cui sarà consentita la visione su un dispositivo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 giugno 2022)(foto.com) Tra circa due mesi ripartirà la stagione di calcio con la/23, al via il 14 agosto., che detiene diritti tv dell’intero campionato (per ogni giornata, sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky), ha definito idegli abbonamenti, intervenendo sul delicato tema della concurrency. Gli abbonati– anticipa Il Sole 24 Ore – potrannoun contenuto sportivo live in contemporanea anche da due dispositivi diversi che si trovano a, quindi non sulla stessa rete domestica, pagando 10 euro in più al mese. Tale abbonamento “premium” costerà 39,99 euro al mese, contro i 29,99 euro dei profili “standard”, a cui sarà consentita la visione su un dispositivo ...

