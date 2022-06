Dazn, i nuovi prezzi fanno infuriare i tifosi: bandita la doppia utenza, abbonamento a 30 euro al mese o super pacchetto a 40 (Di giovedì 9 giugno 2022) Più che un adeguamento, una stangata: vedere la prossima Serie A su Dazn costerà 30 euro al mese. Ma, soprattutto, non sarà più possibile divedersi l’abbonamento con parenti, amici, o conoscenti, come avevano fatto praticamente tutti i tifosi italiani nel corso dell’ultima stagione. Per quello, bisognerà sottoscrivere una formula apposita, che costerà 10 euro in più, quindi 40 euro totali. Eccoli, i nuovi prezzi di Dazn che faranno infuriare gli appassionati di pallone. La svolta era più che annunciata. Dazn in realtà ci aveva provato già a novembre 2021, a campionato in corso: di fronte all’emorragia di ricavi, la app aveva provato a bloccare la doppia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Più che un adeguamento, una stangata: vedere la prossima Serie A sucosterà 30al. Ma, soprattutto, non sarà più possibile divedersi l’con parenti, amici, o conoscenti, come avevano fatto praticamente tutti iitaliani nel corso dell’ultima stagione. Per quello, bisognerà sottoscrivere una formula apposita, che costerà 10in più, quindi 40totali. Eccoli, idiche farannogli appassionati di pallone. La svolta era più che annunciata.in realtà ci aveva provato già a novembre 2021, a campionato in corso: di fronte all’emorragia di ricavi, la app aveva provato a bloccare la...

Advertising

digitalsat_it : #DAZN, nuovi piani abbonamento #Standard (nella stessa rete) e #Plus (anche fuori casa) - corgiallorosso : #Dazn, ecco i nuovi pacchetti per la stagione 22-23': aumento dei prezzi e limitazioni sulla visione - vivoperlinter : Abbonamenti DAZN, nuovi prezzi e doppia utenza: è polemica tra gli utenti - _AntonioDP : Ciò che mi infastidisce di più dei nuovi piani di #DAZN non è tanto l'aumento del prezzo, che può essere anche comp… - simone_pavia : Il fatto grave, non è tanto la modifica del prezzo dei nuovi abbonamenti di DAZN con conseguente blocco di più disp… -