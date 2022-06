Dazn annuncia la stangata per gli abbonati: 39,99 euro al mese per la visione su due dispositivi (Di giovedì 9 giugno 2022) Arriva la stangata per gli abbonati Dazn: la piattforma di streaming ha annunciato oggi i nuovi piani di abbonamento per la stagione 2022-2023 che saranno attivabili dal 2 agosto e che consentiranno a tutti i tifosi di scegliere la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand disponibili sulla piattaforma di streaming. Dazn offrirà due diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano Standard e il piano Plus. LEGGI ANCHE Mentana fa arrabbiare gli utenti di Dazn: "Ma quale pirateria, non hai capito un tubo" Calcio, istruttoria Antitrust su Dazn: «Violati i diritti dei consumatori» Dazn ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Arriva laper gli: la piattforma di streaming hato oggi i nuovi piani di abbonamento per la stagione 2022-2023 che saranno attivabili dal 2 agosto e che consentiranno a tutti i tifosi di scegliere la propria esperienza didel ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand disponibili sulla piattaforma di streaming.offrirà due diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano Standard e il piano Plus. LEGGI ANCHE Mentana fa arrabbiare gli utenti di: "Ma quale pirateria, non hai capito un tubo" Calcio, istruttoria Antitrust su: «Violati i diritti dei consumatori»...

Advertising

MarioGuarascio : RT @Falconero1987: #DAZN annuncia i prezzi per la prossima stagione: 29,99 €/mese per due dispositivi nella stessa casa. 39,99 €/mese per… - SecolodItalia1 : Dazn annuncia la stangata per gli abbonati: 39,99 euro al mese per la visione su due dispositivi… - AleLata96 : RT @Falconero1987: #DAZN annuncia i prezzi per la prossima stagione: 29,99 €/mese per due dispositivi nella stessa casa. 39,99 €/mese per… - sportli26181512 : #Media #Notizie Nuovi prezzi DAZN, come funziona l’abbonamento standard: Come funziona abbonamento standard DAZN? D… - Albertomangiap1 : RT @Falconero1987: #DAZN annuncia i prezzi per la prossima stagione: 29,99 €/mese per due dispositivi nella stessa casa. 39,99 €/mese per… -