Danni alle auto a causa dei cordoli. Sotto accusa la nuova rotatoria - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 9 giugno 2022) Danni alle auto a causa dei cordoli auto danneggiate e difficoltà di transito per le persone con disabilità motoria. La nuova rotonda di piazza San Giorgio, i cui lavori sono tutt'ora in corso, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022)deidanneggiate e difficoltà di transito per le persone con disabilità motoria. Larotonda di piazza San Giorgio, i cui lavori sono tutt'ora in corso, ...

Advertising

Turambarhorse : meanwhile noi siamo alle prese con i danni fatti da paratici che persisteranno anche la prossima stagione, perche n… - KTonkova : Smaltiamo l’archivio slovacco ?? Questa affascinante creatura sotto è la larva di Cossus cossus. Difficile non nota… - neri_serneri : @GiovaQuez Continuo a pensare a quelli che sono finiti sotto processo in esito alle investigazioni gestite da quest… - LuigiF97101292 : RT @meteoeradar: Vasto #incendio sull'isola di #Stromboli. Notte di grande paura con #fiamme vicine alle case e danni rilevanti ?? https://t… - Adrian75M75 : @EnricoLetta Evvaii!! Ora si che siamo tutti più tranquilli ????????! Ma l'inutile e dannosa UE dato che pensa solo all… -