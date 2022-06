Danimarca, la guerra fa crollare le certezze sulle esenzioni in Ue. Storia di un Paese geloso della sua indipendenza (Di giovedì 9 giugno 2022) La Danimarca, è sempre più vicina all’Unione europea. A dimostrarlo c’è la storica vittoria del sì al referendum in materia di cooperazione difensiva svoltosi alcuni giorni fa. Gli elettori hanno infatti deciso di abrogare l’opt out stipulato tra Copenaghen e Bruxelles in occasione della ratifica del Trattato di Maastricht sulla cooperazione difensiva comunitaria ed ora il coordinamento europeo potrà contare su un membro in più. Si tratta di un deciso cambio di passo per un Paese che, come ricordato da Nordics, ha sempre valutato i pro e i contro dell’integrazione, scegliendo di partecipare solo quando lo riteneva conveniente. La decisione di entrare a far parte della Comunità economica europea, ad esempio, fu motivata dalla volontà di integrarsi nel mercato unico piuttosto che da un apprezzamento del progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) La, è sempre più vicina all’Unione europea. A dimostrarlo c’è la storica vittoria del sì al referendum in materia di cooperazione difensiva svoltosi alcuni giorni fa. Gli elettori hanno infatti deciso di abrogare l’opt out stipulato tra Copenaghen e Bruxelles in occasioneratifica del Trattato di Maastricht sulla cooperazione difensiva comunitaria ed ora il coordinamento europeo potrà contare su un membro in più. Si tratta di un deciso cambio di passo per unche, come ricordato da Nordics, ha sempre valutato i pro e i contro dell’integrazione, scegliendo di partecipare solo quando lo riteneva conveniente. La decisione di entrare a far parteComunità economica europea, ad esempio, fu motivata dalla volontà di integrarsi nel mercato unico piuttosto che da un apprezzamento del progetto ...

Advertising

SandriUmberto : @brubagher Tanti, anche in Italia, Francia, Danimarca, Belgio, Inghilterra, negli stessi stati uniti. Basta leggere… - limesonline : RT @nicklocatelli: Con due righe mie sulle guerre d'Ucraina ?? - Mik778899 : @jacopo_iacoboni Non la si volle umiliare? Ma leggere un libro di storia no? Alsazia-Lorena; Prussia occidentale; S… - nicklocatelli : Con due righe mie sulle guerre d'Ucraina ?? - FiomGD : LIMES > Cosa rimane dopo i primi 100 giorni di guerra in Ucraina -