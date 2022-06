Daniela Molinari adesso cerca suo padre: “Sono malata, ho bisogno del suo dna” (Di giovedì 9 giugno 2022) Daniela Molinari torna in tv per lanciare un altro appello. Questa volta si rivolge ai media perchè, dopo aver trovato sua madre biologica, avrebbe bisogno anche del dna paterno per le sue cure. I ricercatori stanno facendo il possibile per dare a Daniela il farmaco che potrebbe salvarle la vita ma purtroppo, le cose Sono più complicate del previsto, visto che l’organismo della donna, come lei stessa ha raccontato anche in tv, rigetta in parte questa cura sperimentale. I ricercatori si Sono basati sul quadro genetico derivante dal dna di Daniela e di sua madre, ma se avessero anche quello del padre, tutto cambierebbe e potrebbero aiutare maggiormente la donna. Per questo Daniela ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022)torna in tv per lanciare un altro appello. Questa volta si rivolge ai media perchè, dopo aver trovato sua madre biologica, avrebbeanche del dna paterno per le sue cure. I ritori stanno facendo il possibile per dare ail farmaco che potrebbe salvarle la vita ma purtroppo, le cosepiù complicate del previsto, visto che l’organismo della donna, come lei stessa ha raccontato anche in tv, rigetta in parte questa cura sperimentale. I ritori sibasati sul quadro genetico derivante dal dna die di sua madre, ma se avessero anche quello del, tutto cambierebbe e potrebbero aiutare maggiormente la donna. Per questo...

