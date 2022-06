Dall’Ucraina alla Cina. Così i satelliti (privati) cambiano la guerra (Di giovedì 9 giugno 2022) La presenza dei privati oltre l’atmosfera potrebbe rivelarsi un vantaggio anche per un comparto tradizionalmente appannaggio del settore pubblico come la Difesa. Pionieri in questa collaborazione sono gli Stati Uniti, dove la sottocommissione per le Forze strategiche della Camera dei rappresentanti americana, l’organo parlamentare deputato ai programmi militari spaziali, missilistici e nucleari, ha approvato le sue proposte da allegare alla National defense authorization act per il 2023, chiedendo al dipartimento della Difesa di aumentare l’utilizzo della tecnologia spaziale commerciale e dei dati provenienti dai satelliti delle compagnie spaziali private. satelliti commerciali a supporto della Difesa Per quanto riguarda le disposizioni sui satelliti commerciali, il progetto di legge afferma che questi ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) La presenza deioltre l’atmosfera potrebbe rivelarsi un vantaggio anche per un comparto tradizionalmente appannaggio del settore pubblico come la Difesa. Pionieri in questa collaborazione sono gli Stati Uniti, dove la sottocommissione per le Forze strategiche della Camera dei rappresentanti americana, l’organo parlamentare deputato ai programmi militari spaziali, missilistici e nucleari, ha approvato le sue proposte da allegareNational defense authorization act per il 2023, chiedendo al dipartimento della Difesa di aumentare l’utilizzo della tecnologia spaziale commerciale e dei dati provenienti daidelle compagnie spaziali private.commerciali a supporto della Difesa Per quanto riguarda le disposizioni suicommerciali, il progetto di legge afferma che questi ...

