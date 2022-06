Dalle accise sulla benzina all’Irpef: ecco le dieci tasse più odiate dagli italiani (Di giovedì 9 giugno 2022) Quali sono le imposte più odiate dagli italiani? Adesso lo sappiamo grazie allo studio effettuato da Krls Network of Business Ethics per Contribuenti.it (Associazione Contribuenti italiani-Aps) condotto attraverso Lo Sportello del Contribuente, su un campione casuale di cittadini maggiorenni residenti in Italia, intervistati telefonicamente nella prima settimana di giugno. Le top ten 2022 delle tasse meno sopportate dagli italiani è questa: accise su benzina, energia elettrica e metano Tassa di soggiorno Canone Rai IVA Bollo auto IMU/TASI/TARI/TARES Ticket sanitari Contributi consorzi di bonifica Irap Irpef Come si evidenzia nella classifica, la tassa più invisa è quella delle accise su benzina, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 giugno 2022) Quali sono le imposte più? Adesso lo sappiamo grazie allo studio effettuato da Krls Network of Business Ethics per Contribuenti.it (Associazione Contribuenti-Aps) condotto attraverso Lo Sportello del Contribuente, su un campione casuale di cittadini maggiorenni residenti in Italia, intervistati telefonicamente nella prima settimana di giugno. Le top ten 2022 dellemeno sopportateè questa:su, energia elettrica e metano Tassa di soggiorno Canone Rai IVA Bollo auto IMU/TASI/TARI/TARES Ticket sanitari Contributi consorzi di bonifica Irap Irpef Come si evidenzia nella classifica, la tassa più invisa è quella dellesu, ...

