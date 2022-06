Dal 15 giugno niente mascherine al cinema | teatro e manifestazioni sportive

Pubblicità

repubblica : L'incontro con @ilariacucchi sarà il prossimo giovedì, 16 giugno, a Repubblica delle Idee a Bologna in un dialogo c… - IlContiAndrea : Il cast ufficiale di #BattitiLive Si registra: venerdì 17 giugno a Bari, sabato 18 giugno a Bari, sabato 2 luglio… - fattoquotidiano : Agostino Sansone intercettato mentre tratta il suo sostegno a un candidato di Forza Italia alle prossime elezioni c… - saracinom71 : RT @museo_marta: Il MArTA partecipa, anche quest’anno, al Medimex – International Festival & Music Conference, organizzato da Regione Pugli… - sabrinaEx5S : RT @nikinik64773225: Dopo 2 anni di PANZANE dei vari virostar televisivi la credibilità dei medici SERVI DELLA POLITICA è scesa a livelli m… -

Ufficio Stampa

Nelle pauselavoro, la sua grande passione erano i viaggi. La notizia della sua scomparsa ... I funerali saranno celebrati a Orsago (Treviso), martedì 14alle 16.Il 52018 le due selezioni si sono affrontate per l'ultima volta in Romania, 2 - 0 per i ... Risponderà la Finlandia allenata da Markku Kanerva con un 4 - 3 - 1 - 2 così schieratoprimo ... Coronavirus, dal bollettino di sabato 11 giugno Bosisio Parini (Lecco), 11 giugno 2022 – Quando lo hanno ripescato dal lago di Pusiano il cuore del 58enne non batteva e i suoi polmoni non repiravano più. I sanitari di Areu sono però riusciti a rian ...La punta canadese andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022. Un attaccante di peso che potrebbe arrivare a parametro zero. Con la maglia della squadra turca ha realizzato otto gol e un ...