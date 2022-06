Da Barcellona, Romeu: “Debiti enormi, dobbiamo resuscitare un morto”, come fanno a comprare Koulibaly? (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Barcellona è in crisi finanziaria, il club blaugrana ha perdite per 500 milioni di euro ma pensa all’acquisto di Kalidou Koulibaly. Il club spagnolo è la squadra più interessata al giocatore senegalese, ma se non risolve i propri problemi finanziari non potrà muovere un passo. De Laurentiis sul Barcellona era stato chiaro: “Non ha la forza per comprare nessuno“. Parole che si riscontrano con i fatti di questi giorni. Il vice presidente dell’area economica Eduard Romeu in una intervista a Sport fa emergere una situazione drammatica per la casse del club. Secondo quanto dice Romeu il Barcellona è in uno “stato critico, ma rispetto alla scorsa stagione sappiamo quale sia il problema e dove dobbiamo intervenire“. Attualmente il club ha “500 milioni di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilè in crisi finanziaria, il club blaugrana ha perdite per 500 milioni di euro ma pensa all’acquisto di Kalidou. Il club spagnolo è la squadra più interessata al giocatore senegalese, ma se non risolve i propri problemi finanziari non potrà muovere un passo. De Laurentiis sulera stato chiaro: “Non ha la forza pernessuno“. Parole che si riscontrano con i fatti di questi giorni. Il vice presidente dell’area economica Eduardin una intervista a Sport fa emergere una situazione drammatica per la casse del club. Secondo quanto diceilè in uno “stato critico, ma rispetto alla scorsa stagione sappiamo quale sia il problema e doveintervenire“. Attualmente il club ha “500 milioni di ...

Advertising

napolipiucom : Da Barcellona, Romeu: 'Debiti enormi, dobbiamo resuscitare un morto', come fanno a comprare Koulibaly? #Barcellona… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Il dirigente Romeu: 'La situazione economica del club è un dramma, servono 500 milioni di euro per salvarl… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Il dirigente Romeu: 'La situazione economica del club è un dramma, servono 500 milioni di euro per salvarl… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Il dirigente Romeu: 'La situazione economica del club è un dramma, servono 500 milioni di euro per salvarl… - apetrazzuolo : BARCELLONA - Il dirigente Romeu: 'La situazione economica del club è un dramma, servono 500 milioni di euro per sal… -