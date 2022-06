Cristina Chiabotto racconta su Instagram la gravidanza al termine (e il diabete gestazionale) (Di giovedì 9 giugno 2022) Ad aprile 2022 insieme al marito Marco Roscio aveva annunciato di aspettare la seconda figlia. Ormai al termine della gravidanza, Cristina Chiabotto si è concessa a una sessione di domande e risposte su Instagram, dove ha svelato ai follower alcuni dettagli sulla dolce attesa. Anche Luce, la primogenita che ha compiuto un anno il 7 maggio, aspetta la sorellina con gioia. Sembra essere quindi tutto pronto: compresa la scelta del nome, che tuttavia la Miss Italia 2004 si è riservata di tenere segreto ancora per un po’. “Sarà semplice come piace a noi“, ha però anticipato. Vi raccomandiamo... "Presto saremo in quattro": Cristina Chiabotto sarà di nuovo mamma Dopo Luce Maria, nata nel 2021, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 giugno 2022) Ad aprile 2022 insieme al marito Marco Roscio aveva annunciato di aspettare la seconda figlia. Ormai aldellasi è concessa a una sessione di domande e risposte su, dove ha svelato ai follower alcuni dettagli sulla dolce attesa. Anche Luce, la primogenita che ha compiuto un anno il 7 maggio, aspetta la sorellina con gioia. Sembra essere quindi tutto pronto: compresa la scelta del nome, che tuttavia la Miss Italia 2004 si è riservata di tenere segreto ancora per un po’. “Sarà semplice come piace a noi“, ha però anticipato. Vi raccomandiamo... "Presto saremo in quattro":sarà di nuovo mamma Dopo Luce Maria, nata nel 2021, ...

Advertising

FQMagazineit : Cristina Chiabotto e la seconda gravidanza: “Ho il diabete gestazionale. I chili in più? Solo 9 in 9 mesi, merito d… - zazoomblog : Cristina Chiabotto mamma bis: le prime foto con il pancione bellissima - #Cristina #Chiabotto #mamma #prime - kayamano2 : Cristina Chiabotto parla della gravidanza: “Ho il diebete gestazionale” - DonnaGlamour : “Ho il diabete gestazionale”: Cristina Chiabotto svela la malattia della seconda gravidanza - occhio_notizie : L'annuncio del problema, è arrivato sui social nelle scorse ore. Ecco come l'ex Miss Italia sta cercando di risolve… -