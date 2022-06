Cristina Chiabotto e la seconda gravidanza: “Ho il diabete gestazionale. I chili in più? Solo 9 in 9 mesi, merito del metabolismo e della genetica” (Di giovedì 9 giugno 2022) Cristina Chiabotto a cuore aperto. L’ex Miss Italia sta per dare alla luce la sua seconda figlia, dopo Luce che ha compiuto un anno il 7 maggio scorso, e su Instagram si racconta rispondendo a dubbi e domande dei suoi followers. Sul suo profilo non sono tante le foto con il pancione perché la showgirl tiene molto alla sua privacy ma qualcosa si intravede: adesso è alla 36esima settimana, lei e il compagno Marco Roscio hanno scelto il nome della bimba in arrivo ma per il momento resta top secret. “Sarà semplice, come piace a noi“, si limita a dire Cristina Chiabotto. Quindi le confidenze: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze”, rivela spiegando di aver avuto voglia di piadine cotto e mozzarella quando era incinta di Luce (“una sera me ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022)a cuore aperto. L’ex Miss Italia sta per dare alla luce la suafiglia, dopo Luce che ha compiuto un anno il 7 maggio scorso, e su Instagram si racconta rispondendo a dubbi e domande dei suoi followers. Sul suo profilo non sono tante le foto con il pancione perché la showgirl tiene molto alla sua privacy ma qualcosa si intravede: adesso è alla 36esima settimana, lei e il compagno Marco Roscio hanno scelto il nomebimba in arrivo ma per il momento resta top secret. “Sarà semplice, come piace a noi“, si limita a dire. Quindi le confidenze: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze”, rivela spiegando di aver avuto voglia di piadine cotto e mozzarella quando era incinta di Luce (“una sera me ne ...

