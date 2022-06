(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Siamo tutti toccati nel profondo dall’incredibile forza del professor Maglio, di chi ha dedicato la sua vita alle persone disabili. Dimostra come loabbia unaanche: con Lucadaremodiventi”. Lo ha detto il presidente die Salute, Vito, intervenuto all’evento organizzato dall’Inail per ricordare la figura del medico che negli anni ’50 lottò per i recupero delle persone disabili attraverso la praticaiva e agonistica. “Il professor Maglio ha avuto un’intuizione, quella di inventare le prime Paralimpiadi, ed è una storia che è giusto raccontare”, aggiungeringraziando la Rai per la produzione ...

Advertising

CatelliRossella : Sport nei parchi raddoppia, Cozzoli 'impegno su palestra diffusa - Sport - ANSA - zazoomblog : Cozzoli: Lo sport ha capacità terapeutica con Pancalli battaglia perché sia prescrivibile - #Cozzoli: #sport… - ledicoladelsud : Cozzoli: “Lo sport ha capacità terapeutica, con Pancalli battaglia perché sia prescrivibile” - zazoomblog : Cozzoli: Lo sport ha capacità terapeutica con Pancalli battaglia perché sia prescrivibile - #Cozzoli: #sport… - TV7Benevento : Cozzoli: 'Lo sport ha capacità terapeutica, con Pancalli battaglia perché sia prescrivibile' -… -

"Ogni volta che looffre una seconda chance a una persona con disabilità è come vincere una medaglia del metallo più prezioso dice- . Comee Salute stiamo tentando di portare in ...'Ogni volta che looffre una seconda chance a una persona con disabilità è come vincere una medaglia del metallo più prezioso dice- . Comee Salute stiamo tentando di portare in ...Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, intervenuto all’evento organizzato dall’Inail per ricordare la figura del medico che negli anni ’50 lottò per i recupero delle persone ...Lo scopo è sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, sulla scia dell’articolo 33 della Costituzione.