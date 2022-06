Covid, vaccino variante Omicron pronto in estate. Come funziona (Di giovedì 9 giugno 2022) Potrebbe arrivare alla fine dell’estate il vaccino anti-Covid aggiornato alle varianti Omicron – mentre Omicron 5 sale alla ribalta – del coronavirus. Ad annunciarlo è Moderna illustrando alcuni promettenti risultati dello studio di fase 2/3 che “ha soddisfatto tutti gli endpoint primari” fissati per il trial. Un richiamo da 50 microgrammi del candidato booster anti-Covid bivalente (mRNA-1273.214) ha “dimostrato, un mese dopo la somministrazione – spiega l’azienda farmaceutica – una risposta superiore in termini di anticorpi contro la variante Omicron di Sars-CoV-2 rispetto al vaccino originale di Moderna (mRNA-1273)”. “Siamo entusiasti di condividere l’analisi preliminare dei dati sull’mRNA-1273.214” che “rappresenta un’innovazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 giugno 2022) Potrebbe arrivare alla fine dell’ilanti-aggiornato alle varianti– mentre5 sale alla ribalta – del coronavirus. Ad annunciarlo è Moderna illustrando alcuni promettenti risultati dello studio di fase 2/3 che “ha soddisfatto tutti gli endpoint primari” fissati per il trial. Un richiamo da 50 microgrammi del candidato booster anti-bivalente (mRNA-1273.214) ha “dimostrato, un mese dopo la somministrazione – spiega l’azienda farmaceutica – una risposta superiore in termini di anticorpi contro ladi Sars-CoV-2 rispetto aloriginale di Moderna (mRNA-1273)”. “Siamo entusiasti di condividere l’analisi preliminare dei dati sull’mRNA-1273.214” che “rappresenta un’innovazione ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, arriva il #vaccino aggiornato per le varianti #Omicron. L'annuncio di Moderna: 'Protezione più duratura'. - Corriere : Coronavirus: siamo ancora protetti contro Omicron? Fino a quando? Dovremo fare tutti la quarta dose? - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - marisaLaDestra : ??.@AStramezzi:Le terapie per curare il #COVID esistono,prevedono l'utilizzo di farmaci che si conoscono da aa:antib… - AndreaGaratti : RT @alposto: ieri ennesimi parenti che hanno avuto il covid con 40 gradi ed ancora non si sono ripresi hanno detto: meno male ho fatto il v… -