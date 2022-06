Covid, ultime news. Bollettino: 23.042 contagi e 84 decessi, tasso di positività al 12,9% (Di giovedì 9 giugno 2022) "Non siamo fuori pandemia, curva in Paesi ricresce. Siamo più forti perché oltre il 90 per cento delle persone ha completato il ciclo vaccinale. Ma la battaglia non è vinta" ha detto il ministro della Salute Speranza. Sileri a Sky TG24: "Auspicabile eliminazione obbligo mascherine dopo il 15 giugno". Gimbe: "Frena discesa casi, salgono in 22 province". Le autorità di Shanghai hanno imposto nuove restrizioni, in particolare nel distretto di Minhang, dove è stato ordinato un lockdown di due giorni Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 giugno 2022) "Non siamo fuori pandemia, curva in Paesi ricresce. Siamo più forti perché oltre il 90 per cento delle persone ha completato il ciclo vaccinale. Ma la battaglia non è vinta" ha detto il ministro della Salute Speranza. Sileri a Sky TG24: "Auspicabile eliminazione obbligo mascherine dopo il 15 giugno". Gimbe: "Frena discesa casi, salgono in 22 province". Le autorità di Shanghai hanno imposto nuove restrizioni, in particolare nel distretto di Minhang, dove è stato ordinato un lockdown di due giorni

raspa90 : RT @repubblica: Covid, 23.042 casi nelle ultime 24 ore. Positivita' in rialzo - repubblica : Covid, 23.042 casi nelle ultime 24 ore. Positivita' in rialzo - rtl1025 : ?? Sono 23.042 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Doreltwttt : @cesololinter194 @milan_corner @Dottor_Strowman “Più importante post Covid” ma Sarri senza Ronaldo perdeva contro L… - Soverato : Covid-19, in Calabria quattro decessi nelle ultime 24 ore -