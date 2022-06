Covid, Speranza: 'Fragili facciano secondo booster, pandemia non è finita' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - "Chiedo alle persone più Fragili di proteggersi con il secondo booster" di vaccino anti-Covid, "c'è ancora spazio di crescita per le coperture. Dobbiamo considerare la pandemia non conclusa. I vaccini restano un'arma fondamentale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a Roma alla conferenza stampa organizzata dalla Società italiana di urologia, in occasione della seconda giornata nazionale dedicata alla disciplina. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) - "Chiedo alle persone piùdi proteggersi con il" di vaccino anti-, "c'è ancora spazio di crescita per le coperture. Dobbiamo considerare lanon conclusa. I vaccini restano un'arma fondamentale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, parlando a Roma alla conferenza stampa organizzata dalla Società italiana di urologia, in occasione della seconda giornata nazionale dedicata alla disciplina.

