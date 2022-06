Covid | sessanta nuovi casi Due i decessi nella regione - Cronaca - lanazione it

Advertising

Nazione_Prato : Covid, sessanta nuovi casi Due i decessi nella regione -

LA NAZIONE

Sono 60 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore tra Prato e provincia che portano il totale a 79.361 da inizio pandemia. In Toscana 1.273 i casi in più rispetto al giorno precedente (301 confermati con tampone ...... dedicato alla memoria del noto poeta genovese, collaboratore negli annidei New Trolls e ... In seguito all'attuale emergenza '- 19' e visto il protrarsi delle limitazioni a data […... Covid, sessanta nuovi casi Due i decessi nella regione 2' di lettura 09/06/2022 - Sono 102 le candeline spente l’8 Giugno dalla signora Maria Lazzaretti residente presso la casa di riposo Paradiso a Carpegna gestita dall’Istituto Maestre Pie dell’Addolora ...Il docente di Architettura e studi urbani del Politecnico: "I miglioramenti per alcune zone ci sono, ma sono lunghi e difficili. I peggioramenti, ...