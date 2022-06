Covid oggi Toscana, 1.394 contagi: bollettino 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.394 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi di Covid in Toscana sono 1.394 su 9.978 test di cui 1.590 tamponi molecolari e 8.388 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,97% (60,8% sulle prime diagnosi)”, si legge su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.394 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi diinsono 1.394 su 9.978 test di cui 1.590 tamponi molecolari e 8.388 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,97% (60,8% sulle prime diagnosi)”, si legge su Telegram. L'articolo proviene da Italia Sera.

