Covid oggi Lombardia, 3.273 contagi e 22 morti. A Milano città 536 casi (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.273 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 9 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 22 morti, portando così a 40.636 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 26.513, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 12,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20 (-7) e quelli nei reparti ordinari: 474 (-12). Sono 1.191 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 536 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 246 nuovi casi, a Brescia 354, a ...

