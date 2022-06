Covid oggi Italia, 23.042 contagi e 84 morti: bollettino 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 23.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti. Sono 179.127 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,9%. Calano le terapie intensive, due in meno di ieri e 197 in totale, e i ricoveri ordinari, 62 in meno di ieri e 4.234 in totale, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO “oggi nel Lazio, su 4.782 tamponi molecolari e 18.008 tamponi antigenici per un totale di 22.790 tamponi, si registrano 2.888 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 23.042 i nuovida Coronavirus in, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84. Sono 179.127 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,9%. Calano le terapie intensive, due in meno di ieri e 197 in totale, e i ricoveri ordinari, 62 in meno di ieri e 4.234 in totale, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione delo. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO “nel Lazio, su 4.782 tamponi molecolari e 18.008 tamponi antigenici per un totale di 22.790 tamponi, si registrano 2.888 ...

