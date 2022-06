Covid Italia oggi: 23mila nuovi casi e 84 morti. Il bollettino con i dati del 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Più stanchi a lavoro? È colpa (anche) del Covid Roma, 9 giugno 2022 - Sono poco più di 23mila i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute . Si ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Più stanchi a lavoro? È colpa (anche) delRoma, 92022 - Sono poco più didi Coronavirus in, secondo ildiffuso dal ministero della Salute . Si ...

Advertising

Adnkronos : #Covid: contagi in calo a livello globale ma #Italia seconda per numero di morti. - Adnkronos : #Covid Italia, il 15 giugno scade l'obbligo delle #mascherine al chiuso: - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - LorenzoOlivier : RT @LucioMalan: Per il ministro Bianchi 'mascherina a scuola simbolo di sicurezza'. I nostri figli non sono simboli. Se vuole, i simboli li… - infoitinterno : Bollettino covid Italia e Lombardia oggi 9 giugno: 23.042 casi e 84 decessi -