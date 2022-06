Covid Italia, Gimbe: frena discesa casi in ultimi 7 giorni (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – frena la discesa nazionale dei nuovi contagi da coronavirus in Italia (-7,8%) e i casi salgono in 22 province. Giù terapie intensive (-11,7%), ricoveri ordinari (-15,2%) e decessi (-28,3%) Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana 1-7 giugno. “frena la discesa dei nuovi casi settimanali – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che si attestano intorno a quota 122 mila con una media mobile a 7 giorni di poco superiore ai 17 mila casi giornalieri con una curva in fase di plateau e condizionata dal netto calo dell’attività di testing nel lungo ponte del weekend scorso (-17,7% tamponi totali)”. “La frenata nella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) –lanazionale dei nuovi contagi da coronavirus in(-7,8%) e isalgono in 22 province. Giù terapie intensive (-11,7%), ricoveri ordinari (-15,2%) e decessi (-28,3%) Lo rileva il monitoraggio della Fondazionerileva, nella settimana 1-7 giugno. “ladei nuovisettimanali – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– che si attestano intorno a quota 122 mila con una media mobile a 7di poco superiore ai 17 milagiornalieri con una curva in fase di plateau e condizionata dal netto calo dell’attività di testing nel lungo ponte del weekend scorso (-17,7% tamponi totali)”. “Lata nella ...

Advertising

RaiNews : La pandemia in Italia: si confermano i segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omic… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - _Nemus_ : RT @LucioMalan: Per il ministro Bianchi 'mascherina a scuola simbolo di sicurezza'. I nostri figli non sono simboli. Se vuole, i simboli li… - FratellidItalia : RT @LucioMalan: Per il ministro Bianchi 'mascherina a scuola simbolo di sicurezza'. I nostri figli non sono simboli. Se vuole, i simboli li… -