Covid | in Lombardia 3273 i nuovi positivi | 246 a Bergamo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Continuano a diminuire sia i ricoverati nelle terapie intensive (-7), e scendono a quota 20, che nei reparti (-12). A fronte di 26.513 tamponi effettuati, sono 3.273 i(12,3%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 26.513, totale complessivo: 37.985.857 – icasi: 3.273 – in terapia intensiva: 20 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 474 (-12) – i decessi, totale complessivo: 40.636 (+22) Icasi per provincia: Milano: 1.191 di cui 536 a Milano città;: 246; Brescia: 354; Como: 177; Cremona: 108; Lecco: 87; Lodi: 50; Mantova: 98; Monza e Brianza: 345; Pavia: 162; Sondrio: 45; Varese: 256.

Sono 23.042 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 22.361 di ieri