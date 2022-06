Covid e vaccino, Speranza: “Fragili facciano secondo booster” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Chiedo alle persone più Fragili di proteggersi con il secondo booster” di vaccino anti-Covid, “c’è ancora spazio di crescita per le coperture. Dobbiamo considerare la pandemia non conclusa. I vaccini restano un’arma fondamentale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a Roma alla conferenza stampa organizzata dalla Società italiana di urologia, in occasione della seconda giornata nazionale dedicata alla disciplina. Quanto allo stop alle mascherine sui mezzi di trasporto “le valutazioni sono in corso”, ha sottolineato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Chiedo alle persone piùdi proteggersi con il” dianti-, “c’è ancora spazio di crescita per le coperture. Dobbiamo considerare la pandemia non conclusa. I vaccini restano un’arma fondamentale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, parlando a Roma alla conferenza stampa organizzata dalla Società italiana di urologia, in occasione della seconda giornata nazionale dedicata alla disciplina. Quanto allo stop alle mascherine sui mezzi di trasporto “le valutazioni sono in corso”, ha sottolineato. L'articolo proviene da Italia Sera.

