Covid e Herpes Zoster, Andreoni: “Che virus si riattivi non sorprende” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “La riattivazione dell’infezione da Herpes Zoster in una persona che ha avuto il Covid è un dato interessante, ma che non sorprende. E’ stato già dimostrato, e non è una rarità, che alcune infezioni virali riattivano i virus erpetici. Succede con l’influenza per l’Herpes Simplex. Uno studio recente ha dimostrato che nei pazienti che hanno avuto il Covid si riattiva con maggiore frequenza il virus dell’Herpes Zoster”. Così Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta il caso del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha dato forfait ad ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “La riattivazione dell’infezione dain una persona che ha avuto ilè un dato interessante, ma che non. E’ stato già dimostrato, e non è una rarità, che alcune infezioni virali riattivano ierpetici. Succede con l’influenza per l’Simplex. Uno studio recente ha dimostrato che nei pazienti che hanno avuto ilsi riattiva con maggiore frequenza ildell’”. Così Massimo, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta il caso del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha dato forfait ad ...

