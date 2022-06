Covid, contagi in calo nel mondo: Italia seconda in Europa per morti (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Continua a scendere il numero di nuovi contagi settimanali di Covid nel mondo. Così come il numero dei morti, con l'Italia però che si trova al secondo posto in Europa per decessi. Il trend in calo va avanti dal picco di gennaio 2022 e ha portato a registrare, nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno, oltre 3 milioni di casi, con una riduzione del 12% rispetto alla settimana precedente. Anche il numero di morti segnalate in 7 giorni continua a diminuire: sono state oltre 7.600 nell'ultima settimana monitorata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e segnano un calo del 22% rispetto alla settimana scorsa. Ma l'Italia continua a essere fra i Paesi che segnalano più ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - Continua a scendere il numero di nuovisettimanali dinel. Così come il numero dei, con l'però che si trova al secondo posto inper decessi. Il trend inva avanti dal picco di gennaio 2022 e ha portato a registrare, nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno, oltre 3 milioni di casi, con una riduzione del 12% rispetto alla settimana precedente. Anche il numero disegnalate in 7 giorni continua a diminuire: sono state oltre 7.600 nell'ultima settimana monitorata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e segnano undel 22% rispetto alla settimana scorsa. Ma l'continua a essere fra i Paesi che segnalano più ...

