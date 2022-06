“Costretto al ritiro”, paura all’Isola dei Famosi: il favorito per la vittoria abbandona il gioco? (Di giovedì 9 giugno 2022) Grande paura all’Isola dei Famosi con uno dei concorrenti favoriti che sembrerebbe Costretto al ritiro. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Ci avviciniamo alle battute finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Uno dei concorrenti favoriti alla vittoria, però, sembrerebbe vicino al ritiro. Scopriamo tutta la verità a riguardo e la preoccupazione dei telespettatori. Nel L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Grandedeicon uno dei concorrenti favoriti che sembrerebbeal. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Ci avviciniamo alle battute finale di questa edizione dell’Isola dei. Uno dei concorrenti favoriti alla, però, sembrerebbe vicino al. Scopriamo tutta la verità a riguardo e la preoccupazione dei telespettatori. Nel L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Carlino_Reggio : Rally, trasferta amara in Svizzera per Zivian Costretto al ritiro - AlbOr_EsSence : RT @JManiaSite: #deLigt costretto ad uscire dal campo a pochi minuti dalla fine per un problema alla coscia: recupererà per il ritiro estiv… - ZonaBianconeri : RT @JManiaSite: #deLigt costretto ad uscire dal campo a pochi minuti dalla fine per un problema alla coscia: recupererà per il ritiro estiv… - JManiaSite : #deLigt costretto ad uscire dal campo a pochi minuti dalla fine per un problema alla coscia: recupererà per il riti… - ArcaduAngelo : @HomelandClaire @sapetetuttovoi gli conviene...il maresciallo mi sta girando largo ultimamente dopo i gentili invit… -