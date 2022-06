“Costretto a ritirarsi”. Marco Cucolo lascia l’Isola dei Famosi. Motivi seri, si scopre tutto (Di giovedì 9 giugno 2022) Marco Cucolo, ritiro dall’Isola dei Famosi. La notizia è ormai ufficiale, infatti non siamo in presenza di anticipazioni e ipotesi, ma di realtà dei fatti essendoci stata la comunicazione da parte della produzione del reality show condotto da Ilary Blasi. Una vera e propria doccia fredda per lui e per il suo pubblico, che sperava comunque di apprezzarlo ancora a lungo nonostante la sua compagna Lory Del Santo non fosse più presente in Honduras. Ed è stato anche annunciato il motivo dell’addio. Marco Cucolo e il ritiro dall’Isola dei Famosi sta cannibalizzando l’attenzione sulla trasmissione televisiva. Anche se solamente poche ore prima c’era anche stato un annuncio da parte dell’ex naufrago Roger Balduino, sottoposto ad un’operazione: “Buongiorno, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022), ritiro daldei. La notizia è ormai ufficiale, infatti non siamo in presenza di anticipazioni e ipotesi, ma di realtà dei fatti essendoci stata la comunicazione da parte della produzione del reality show condotto da Ilary Blasi. Una vera e propria doccia fredda per lui e per il suo pubblico, che sperava comunque di apprezzarlo ancora a lungo nonostante la sua compagna Lory Del Santo non fosse più presente in Honduras. Ed è stato anche annunciato il motivo dell’addio.e il ritiro daldeista cannibalizzando l’attenzione sulla trasmissione televisiva. Anche se solamente poche ore prima c’era anche stato un annuncio da parte dell’ex naufrago Roger Balduino, sottoposto ad un’operazione: “Buongiorno, ...

