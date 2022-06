“Cose mai viste”. Crosetto si imbufalisce con Merlino: come ha trattato Salvini (Di giovedì 9 giugno 2022) L'intervista di Matteo Salvini a L'Aria che Tira non è andata giù a Guido Crosetto. E non per i contenuti. Il fondatore di Fratelli d'Italia ed attuale imprenditore ha scritto un messaggio su Twitter contro la conduzione del talk show di La7 e per il trattamento ricevuto dal leader della Lega: “Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di Myrta Merlino a Matteo Salvini. Confesso che al suo posto, di fronte ad un atteggiamento così ostile e provocatorio (che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico) me ne sarei andato”. Si preannuncia un testa a testa scoppiettante Crosetto-Merlino quando da parte della giornalista partirà un nuovo invito ad apparire nel suo programma. Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) L'intervista di Matteoa L'Aria che Tira non è andata giù a Guido. E non per i contenuti. Il fondatore di Fratelli d'Italia ed attuale imprenditore ha scritto un messaggio su Twitter contro la conduzione del talk show di La7 e per il trattamento ricevuto dal leader della Lega: “Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di Myrtaa Matteo. Confesso che al suo posto, di fronte ad un atteggiamento così ostile e provocatorio (che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico) me ne sarei andato”. Si preannuncia un testa a testa scoppiettantequando da parte della giornalista partirà un nuovo invito ad apparire nel suo programma. Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv un intervista di ...

