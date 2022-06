CorSport: il Napoli rifiuta la proposta di rinnovo di Mertens, ma non chiude la porta alla trattativa (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli ha respinto la proposta di rinnovo formulata dai legali di Mertens nella famosa mail che è ormai diventata un caso. Lo scrive il Corriere dello Sport. “non è stata ritenuta in linea con le esigenze e la politica societaria”. “E allora, la risposta delle 18. All’ora del caffè amaro e del termine individuato: il Napoli comunica a Stirr Associates, lo studio legale degli avvocati Stijn Francis e Laurens Melotte, il rifiuto della proposta relativa al rinnovo fino al 2023 del contratto di Mertens, 35 anni compiuti il 6 maggio, in scadenza il 30 giugno. alla base, ovviamente, divergenze di vedute: in un solo concetto, troppa distanza tra domanda e offerta”. Il Napoli, continua il quotidiano sportivo, “è ancora ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilha respinto ladiformulata dai legali dinella famosa mail che è ormai diventata un caso. Lo scrive il Corriere dello Sport. “non è stata ritenuta in linea con le esigenze e la politica societaria”. “E allora, la risposta delle 18. All’ora del caffè amaro e del termine individuato: ilcomunica a Stirr Associates, lo studio legale degli avvocati Stijn Francis e Laurens Melotte, il rifiuto dellarelativa alfino al 2023 del contratto di, 35 anni compiuti il 6 maggio, in scadenza il 30 giugno.base, ovviamente, divergenze di vedute: in un solo concetto, troppa distanza tra domanda e offerta”. Il, continua il quotidiano sportivo, “è ancora ...

