Coronavirus, report Gimbe: "Frena la discesa dei nuovi casi, risalgono in 22 province. E c'è un nuovo crollo delle quarte dosi di vaccino" (Di giovedì 9 giugno 2022) Nella settimana tra l'1 e il 7 giugno si è registrata una Frenata della discesa dei nuovi casi, con un'inversione di tendenza che ha interessato 22 province. L'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe segnala un sostanziale cambiamento della curva epidemica, che sarà ancora più evidente nel prossimo report visto che negli ultimi giorni si è assistito a una vera e propria risalita rispetto agli stessi giorni della settimana precedente. Mentre continua il calo di "terapie intensive (-11,7%), ricoveri ordinari (-15,2%) e decessi (-28,3%)". In particolare, rileva il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, "Frena la discesa dei nuovi casi settimanali (-7,8% rispetto alla ...

