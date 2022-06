Coronavirus, 84 morti e 23.042 contagi: il tasso di positività sale al 12,9% (Di giovedì 9 giugno 2022) Il bollettino del 9 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore sono stati 84 i decessi legati al Coronavirus. I dati sono stati diffusi dal bollettino pubblicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Nel bolletino di ieri i decessi erano stati 80. Il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia è arrivato così a 167.253. Il numero di contagi invece è stato pari a 23.042, mentre nella giornata di ieri si era fermato a 22.361. Il tasso di positività è del 12,9 per cento. PROTEZIONE CIVILE Il bollettino del 9 giugno La situazione negli ospedali Al momento i pazienti ricoverati negli ospedali italiani sono arrivati a 4.234. Ci sono 197 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in questo reparto i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 31. In isolamento domiciliare invece in questo ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Il bollettino del 9 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore sono stati 84 i decessi legati al. I dati sono stati diffusi dal bollettino pubblicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Nel bolletino di ieri i decessi erano stati 80. Il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia è arrivato così a 167.253. Il numero diinvece è stato pari a 23.042, mentre nella giornata di ieri si era fermato a 22.361. Ildiè del 12,9 per cento. PROTEZIONE CIVILE Il bollettino del 9 giugno La situazione negli ospedali Al momento i pazienti ricoverati negli ospedali italiani sono arrivati a 4.234. Ci sono 197 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in questo reparto i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 31. In isolamento domiciliare invece in questo ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 giugno: 23.042 nuovi casi, i morti sono 84 - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 23.042 nuovi casi e 84 morti nelle ultime 24 ore - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 23.042 nuovi casi e 84 morti nelle ultime 24 ore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 23.042 nuovi casi e 84 morti nelle ultime 24 ore - ApuntoM : #COVID19 ultime 24h provincia di Trento: 4 #positivi su 179 #tamponi, 121 su 950 #testrapidi. 0 morti, 107 #guariti… -