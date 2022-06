Consumi e spese, ‘non si sfugge’: rispetto al 2021 la spesa mensile delle famiglie italiane è cresciuta del +4,7% (Di giovedì 9 giugno 2022) A meno che non si parli di persone che vivono su altri pianeti, chi invece ha la sventura di doversi misurare quotidianamente con la spesa in Italia, sa perfettamente incontro a quale umiliante esercizio di ‘risparmio’ (privazioni) è costretto ad andare. ‘Finalmente’ se ne è accorta anche l’Istat che, attraverso uno specifico report dedicato a quanto sono costrette a spendere le famiglie per sopravvivere, non solo conferma il ‘momentaccio’ ma, rimarca anche i divari territoriali che disegnano lo Stivale: tra Nord-ovest e Sud, parliamo di una differenza che – sicuramente per difetto – raggiunge i 728 euro quando, nel 2020, si parlava di circa 625 euro. Istat, c’è poco da far quadrare i conti: sale la stima media della spesa mensile per le famiglie italiane Nello specifico, guardando al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) A meno che non si parli di persone che vivono su altri pianeti, chi invece ha la sventura di doversi misurare quotidianamente con lain Italia, sa perfettamente incontro a quale umiliante esercizio di ‘risparmio’ (privazioni) è costretto ad andare. ‘Finalmente’ se ne è accorta anche l’Istat che, attraverso uno specifico report dedicato a quanto sono costrette a spendere leper sopravvivere, non solo conferma il ‘momentaccio’ ma, rimarca anche i divari territoriali che disegnano lo Stivale: tra Nord-ovest e Sud, parliamo di una differenza che – sicuramente per difetto – raggiunge i 728 euro quando, nel 2020, si parlava di circa 625 euro. Istat, c’è poco da far quadrare i conti: sale la stima media dellaper leNello specifico, guardando al ...

