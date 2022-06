(Di giovedì 9 giugno 2022) di Nicola Rivieccio Gli studi sullesono stati uno dei campi di indagine accademica più innovativi e attivi negli ultimi decenni, eppure pochi studiosi si sono avventurati oltre il tradizionale focus sulle comunità del nord Italia. L’ambizioso volume “: arte, politica e religione (1100-1800)” affronta, a cura di David D’Andrea e Salvatore Marino, le origini storiche e storiografiche di questi pregiudizi accademici, introduce il mondo vivace ma poco studiato delledell’Italiae fornisce molti suggerimenti per aree di ricerca futura e analisi comparativa. Il lavoro è stato presentato mercoledi 8 Giugno 2022 alla sede delle Griedi Via Toledo, 177 a Napoli con la ...

Advertising

Il Denaro

L'ambizioso volume "meridionale: arte, politica e religione (1100 - 1800)" affronta, a cura di David D'Andrea e Salvatore Marino, le origini storiche e storiografiche di ...In, in particolare in Emilia, in questi anni, dilaga il ... quindi'al - di - là in Paradiso. Vuole giungere a ogni anima, ... ai giovani, ai capifamiglia, raggruppati in. Aveva ... Confraternite nell'Italia meridionale, opera monumentale presentata alle Gallerie d'Italia - Ildenaro.it