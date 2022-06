Condanna a morte per tre mercenari al soldo dell'Ucraina. Pronta la fucilazione (Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte suprema dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha Condannato a morte i cittadini britannici Sean Pinner e Aiden Aslin, e il cittadino marocchino Saadoun Brahim, accusati di aver partecipato al conflitto come «mercenari» delle formazioni armate ucraine. Secondo le leggi della repubblica, i Condannati saranno fucilati, viene spiegato. Il capo della DPR, Denis Pushilin, ha definito «equa» la Condanna alla pena capitale: “I mercenari stranieri Condannati a morte nella Repubblica popolare di Donetsk non hanno nascosto i loro crimini e hanno persino pubblicato testimonianze sui reati commessi sui social network. Tutto era prevedibile riguardo al verdetto visti i loro ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) La Corte suprema'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk hato ai cittadini britannici Sean Pinner e Aiden Aslin, e il cittadino marocchino Saadoun Brahim, accusati di aver partecipato al conflitto come «e formazioni armate ucraine. Secondo le leggia repubblica, iti saranno fucilati, viene spiegato. Il capoa DPR, Denis Pushilin, ha definito «equa» laalla pena capitale: “Istranieriti anella Repubblica popolare di Donetsk non hanno nascosto i loro crimini e hanno persino pubblicato testimonianze sui reati commessi sui social network. Tutto era prevedibile riguardo al verdetto visti i loro ...

Advertising

FranAltomare : #DAZN ha appena firmato la sua condanna a morte. - marco_disaro : RT @HSkelsen: La condanna a morte dei combattenti britannici e marocchino nella sedicente “Repubblica” di Donetsk è un'infamia, l'ennesimo… - fattoquotidiano : Omicidi di Sarzana, Bedini indagato anche per la morte di Camilla Bertolotti. “Accertamenti interni” sul mancato ar… - tempoweb : Condanna a morte per tre mercenari dell’#Ucraina. La strada per salvarsi dalla fucilazione #donetsk #guerra #russia… - Blackcatgatto : RT @HSkelsen: La condanna a morte dei combattenti britannici e marocchino nella sedicente “Repubblica” di Donetsk è un'infamia, l'ennesimo… -