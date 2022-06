Concorso Provincia di Trento, 9 posti di Funzionario storico culturale (Di giovedì 9 giugno 2022) Indetto un nuovo Concorso Provincia di Trento per l’assunzione di 9 Funzionari storico culturali. Le nuove opportunità di lavoro nella regione del Trentino Alto Adige sono rivolte a candidati in possesso di laurea, i quali saranno reclutati con un contratto a tempo pieno e indeterminato, in categoria C. I 9 posti messi a bando sono così distribuiti: 1 posto per l’indirizzo beni archivistici; 1 posto per l’indirizzo toponomastico; 2 posti per l’indirizzo beni architettonici; 2 posti per l’indirizzo beni librari; 1 posto per l’indirizzo bene etnoantropologici. Concorso bibliotecario 2022, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Gli aspiranti candidati potranno inviare le proprie domande di partecipazione fino al 1 luglio 2022. Nei prossimi paragrafi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 9 giugno 2022) Indetto un nuovodiper l’assunzione di 9 Funzionariculturali. Le nuove opportunità di lavoro nella regione del Trentino Alto Adige sono rivolte a candidati in possesso di laurea, i quali saranno reclutati con un contratto a tempo pieno e indeterminato, in categoria C. I 9messi a bando sono così distribuiti: 1 posto per l’indirizzo beni archivistici; 1 posto per l’indirizzo toponomastico; 2per l’indirizzo beni architettonici; 2per l’indirizzo beni librari; 1 posto per l’indirizzo bene etnoantropologici.bibliotecario 2022, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Gli aspiranti candidati potranno inviare le proprie domande di partecipazione fino al 1 luglio 2022. Nei prossimi paragrafi ...

