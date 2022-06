Concerti Giusy Ferreri | date del tour estate 2022 e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 giugno 2022) Al via il “Cortometraggi live” con la data di Vitulano, programmate altreche la porteranno su e giù per l’Italia– ph Cosimo BuccolieriÈ partito con grande successo lo scorso sabato da Blegny in Belgio “Cortometraggi live”, ildiche da oggi la vedrà protagonista anche in Italia. Da martedì 7 giugno, e fino a fine agosto,sarà inin tutta Italia in una serie diestive per presentare live il suo ultimo album in studio, “Cortometraggi”, per poi tornare dal vivo in teatro questo autunno, a partire dalle due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.sarà ...