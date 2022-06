"Come siete piccoli": da Veronica Gentili le minacce di Soloviev, "cosa accadrà a voi occidentali" | Video (Di giovedì 9 giugno 2022) Siamo a Controcorrente, il programma di approfondimento politico condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella trasmessa in prima serata di mercoledì 8 giugno. Siamo nella pagina del programma in cui si parla del conflitto in Ucraina, sotto un particolare aspetto: ovvero Come la tv in Russia continui a vendere e raccontare l'Occidente e la cosiddetta "operazione militare speciale" ordinata da Vladimir Putin ormai 106 giorni fa. E per spiegare quel che accade a Mosca e dintorni ecco che viene presentato uno degli ultimi monologhi in tv di Vladimir Soloviev, giornalista di spicco in Russia e soprattutto fedelissimo dello zar Putin e appiattito su qualsiasi posizioni spacci il Cremlino. Lo abbiamo recentemente visto, la scorsa domenica, al fianco di Massimo Giletti a Non è l'Arena, nel corso della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Siamo a Controcorrente, il programma di approfondimento politico condotto dasu Rete 4, la puntata è quella trasmessa in prima serata di mercoledì 8 giugno. Siamo nella pagina del programma in cui si parla del conflitto in Ucraina, sotto un particolare aspetto: ovverola tv in Russia continui a vendere e raccontare l'Occidente e la cosiddetta "operazione militare speciale" ordinata da Vladimir Putin ormai 106 giorni fa. E per spiegare quel che accade a Mosca e dintorni ecco che viene presentato uno degli ultimi monologhi in tv di Vladimir, giornalista di spicco in Russia e soprattutto fedelissimo dello zar Putin e appiattito su qualsiasi posizioni spacci il Cremlino. Lo abbiamo recentemente visto, la scorsa domenica, al fianco di Massimo Giletti a Non è l'Arena, nel corso della ...

Liberoquotidiano.it Controcorrente, da Veronica Gentili le minacce di Soloviev: "Come siete piccoli. Cosa accadrà a voi occidentali"