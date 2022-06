Claudio Santamaria | Risveglio triste: “Perché adesso?”, conseguenze disastrose (Di giovedì 9 giugno 2022) Brutto Risveglio per l’attore Claudio Santamaria che deve fare i conti con un risultato deludente: scelta completamente sbagliata Duro colpo per Claudio Santamaria (Foto ANSA)L’attore Claudio Santamaria di certo non si aspettava un tale brutto colpo. In queste ore si è ritrovato a dover fare i conti con numeri al di sotto della sufficienza per il primo appuntamento con la fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo. La nuova serie italiana è andata in onda con i primi episodi su Canale 5 in prima serata senza però conquistare il favore del pubblico. Lo confermano i dati di ascolto diramati in queste ore che preoccupano la rete anche se, secondo l’ipotesi di alcuni utenti social, l’errore è legato alla programmazione. Claudio Santamaria, ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Bruttoper l’attoreche deve fare i conti con un risultato deludente: scelta completamente sbagliata Duro colpo per(Foto ANSA)L’attoredi certo non si aspettava un tale brutto colpo. In queste ore si è ritrovato a dover fare i conti con numeri al di sotto della sufficienza per il primo appuntamento con la fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo. La nuova serie italiana è andata in onda con i primi episodi su Canale 5 in prima serata senza però conquistare il favore del pubblico. Lo confermano i dati di ascolto diramati in queste ore che preoccupano la rete anche se, secondo l’ipotesi di alcuni utenti social, l’errore è legato alla programmazione., ...

