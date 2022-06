Classe | tecnica e grande interpretazione | il 21enne Mossali chiude il Festival Pianistico

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 giugno 2022) Entra in scena, silenzio in sala. Schiena dritta, passo deciso fino al pianoforte al centro del palco. Un inchino al pubblico in sala e poi l’attacco, feroce e graffiante, della sonata n.2 opera 36, di Sergej Rachmaninov uno dei più importanti compositori russi di sempre. L’emozione di Josefè evidente. Soprattutto comprensibile: a 21 anni il musicista bergamasco si è esibito al teatro Donizetti di Bergamo nella serata di conclusione del cinquantanovesimoInternazionale di Brescia e Bergamo, per la prima volta nel programma mainstream della rassegna. Rachmaninov, Debussy e per finire Ravel. Josef ha proposto un programma notevole dal punto di vista tecnico e interpretativo. Anche per questo motivo le aspettative su di lui erano elevate già prima che si aprisse il sipario. Impossibile non rimanere colpiti ...