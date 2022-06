City Gundogan, è sfida Barcellona Juve per il centrocampista (Di giovedì 9 giugno 2022) Il City potrebbe perdere Gundogan nel mercato estivo: Juve e Barcellona starebbero pensando al centrocampista Il City potrebbe perdere Gundogan nel mercato estivo. Il giocatore in scadenza nel 2023 non è sicuro di voler restare con i Citizens. Ecco dunque che si apre la sfida tra Juve e Barcellona, secondo quanto riportato dalla Bild. Per i bianconeri è il nome nuovo nella lista di Cherubini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilpotrebbe perderenel mercato estivo:starebbero pensando alIlpotrebbe perderenel mercato estivo. Il giocatore in scadenza nel 2023 non è sicuro di voler restare con i Citizens. Ecco dunque che si apre latra, secondo quanto riportato dalla Bild. Per i bianconeri è il nome nuovo nella lista di Cherubini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forumJuventus : [Bild] Juve e Barcellona monitorano la situazione di Gundogan in scadenza 2023 col City ? - CalcioNews24 : #Gundogan in uscita dal #City ?? - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: [Bild] Juve e Barcellona monitorano la situazione di Gundogan in scadenza 2023 col City ? - Fprime86 : RT @forumJuventus: [Bild] Juve e Barcellona monitorano la situazione di Gundogan in scadenza 2023 col City ? - GabryOnc : RT @forumJuventus: [Bild] Juve e Barcellona monitorano la situazione di Gundogan in scadenza 2023 col City ? -