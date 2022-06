"Ci vuole tutti cinesi". Nicola Porro a valanga, il politico "gretino" nel mirino: benzina e diesel, chi ci sta per rovinare (Di giovedì 9 giugno 2022) Nicola Porro ha criticato duramente lo stop ai motori termici votato dal Parlamento europeo. Entro il 2035 le case automobilistiche non potranno più vendere veicoli alimentati a benzina o diesel: una decisione che ha spaccato la maggioranza di Strasburgo, con i voti a favore che sono stati 339 a fronte di 249 contrari. Proprio lo stop alle auto diesel e benzina è stato il punto più controverso del pacchetto pensato per ridurre le emissioni. “Dal 2035 saranno vendute soltanto le auto elettriche con le batterie, che ce le hanno solo i cinesi”, ha commentato Porro, che si è poi scagliato contro Frans Timmermans. Il vicepresidente della Commissione europea è stato definito un “gretino” (ovvero sostenitore di Greta Thunberg, ndr) ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022)ha criticato duramente lo stop ai motori termici votato dal Parlamento europeo. Entro il 2035 le case automobilistiche non potranno più vendere veicoli alimentati a: una decisione che ha spaccato la maggioranza di Strasburgo, con i voti a favore che sono stati 339 a fronte di 249 contrari. Proprio lo stop alle autoè stato il punto più controverso del pacchetto pensato per ridurre le emissioni. “Dal 2035 saranno vendute soltanto le auto elettriche con le batterie, che ce le hanno solo i”, ha commentato, che si è poi scagliato contro Frans Timmermans. Il vicepresidente della Commissione europea è stato definito un “” (ovvero sostenitore di Greta Thunberg, ndr) ...

