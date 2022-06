“Chiedo l’immediata espulsione della Russia dalla Fao”, Zelensky nel video collegamento con l’Ocse (Di giovedì 9 giugno 2022) Stavolta il video collegamento era con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e, come ormai ci ha abituati, puntuale, a fine chiamata da parte del presidente ucraino è partita l’ennesima richiesta a danno della Russia. Zelensky in video collegamento chiede all’Ocse l’immediata espulsione della Russia dalla Fao Dunque, visto che l’aggressione militare contro l’Ucraina ha finito per avere dure conseguenze anche sulla sicurezza alimentare, privando decine di paesi – soprattutto in difficoltà economica – del grano, Zelensky ha espressamente chiesto all’Ocse che la Russia venga quanto prima espulsa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) Stavolta ilera con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e, come ormai ci ha abituati, puntuale, a fine chiamata da parte del presidente ucraino è partita l’ennesima richiesta a dannoinchiede alFao Dunque, visto che l’aggressione militare contro l’Ucraina ha finito per avere dure conseguenze anche sulla sicurezza alimentare, privando decine di paesi – soprattutto in difficoltà economica – del grano,ha espressamente chiesto alche lavenga quanto prima espulsa ...

