Chiara Ferragni, la dichiarazione nelle stories: “L’ho rubato”, poi spiega i motivi del suo comportamento (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è maretta in casa Ferragnez: pare che l’imprenditrice digitale abbia fatto uno scherzetto al marito, che però è riuscito a coglierla in fallo. Nell’ufficio di Chiara Ferragni è infatti finito un bene prezioso e prestigioso che, in realtà, è di proprietà di entrambi. Lui, in visita negli uffici di lei, si è accorto del “furto” ed ha chiesto spiegazioni, e lei non ha potuto far altro che ammettere cosa aveva fatto: “L’ho rubato”. Fedez e Chiara Ferragni, un Ambrogino in due Il 7 dicembre 2020 Fedez e Chiara Ferragni ricevettero un premio molto prestigioso: il celebre Ambrogino d’oro, riconoscimento condiviso da entrambi i componenti della coppia. A quanto pare però, senza dire nulla al marito, Chiara ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è maretta in casa Ferragnez: pare che l’imprenditrice digitale abbia fatto uno scherzetto al marito, che però è riuscito a coglierla in fallo. Nell’ufficio diè infatti finito un bene prezioso e prestigioso che, in realtà, è di proprietà di entrambi. Lui, in visita negli uffici di lei, si è accorto del “furto” ed ha chiestozioni, e lei non ha potuto far altro che ammettere cosa aveva fatto: “”. Fedez e, un Ambrogino in due Il 7 dicembre 2020 Fedez ericevettero un premio molto prestigioso: il celebre Ambrogino d’oro, riconoscimento condiviso da entrambi i componenti della coppia. A quanto pare però, senza dire nulla al marito,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - myrtamerlino : Quando due generazioni si incontrano per dare un esempio e lasciare un'eredità ai ragazzi dovremmo esserne tutti fe… - chiccaditarant1 : RT @catlatorre: Liliana Segre aveva chiesto a Chiara Ferragni un incontro per far conoscere ai più giovani l'orrore della Shoah: oggi si so… - Sara04400782 : -