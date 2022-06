Chiara Ferragni incontra Liliana Segre (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice Liliana Segre”. Lo annuncia su Instagram Chiara Ferragni, pubblicando una foto che la ritrae con la senatrice a vita, che poche settimane fa l’aveva invitata a visitare insieme il Memoriale della Shoah di Milano. “La sua storia e la sua determinazione – aggiunge l’imprenditrice digitale – mi hanno molto colpito”. Poco prima la senatrice a vita Liliana Segre era intervenuta al convegno ‘Le vittime dell’odio’, organizzato dall’osservatorio sulle discriminazioni al Memoriale della Shoah di Milano. “Io ho provato a essere una reietta e in un certo senso sono ancora vittima dell’odio dei leoni da tastiera, tanto che la mia carissima amica ministro Lamorgese circa tre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la senatrice”. Lo annuncia su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae con la senatrice a vita, che poche settimane fa l’aveva invitata a visitare insieme il Memoriale della Shoah di Milano. “La sua storia e la sua determinazione – aggiunge l’imprenditrice digitale – mi hanno molto colpito”. Poco prima la senatrice a vitaera intervenuta al convegno ‘Le vittime dell’odio’, organizzato dall’osservatorio sulle discriminazioni al Memoriale della Shoah di Milano. “Io ho provato a essere una reietta e in un certo senso sono ancora vittima dell’odio dei leoni da tastiera, tanto che la mia carissima amica ministro Lamorgese circa tre ...

