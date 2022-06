Chiara Ferragni incontra Liliana Segre. L’influencer: “Colpita dalla sua storia” (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l’invito di qualche settimana fa, l’incontro tra Chiara Ferragni e la senatrice a vita Liliana Segre finalmente c’è stato. E’ avvenuto a casa della Segre, che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio di incontrare L’influencer cremonese, moglie di Fedez, e di invitarla a visitare con lei il Memoriale della Shoah. “Se Chiara Ferragni venisse qui con me…”: l’invito della Segre a visitare il memoriale della Shoah La senatrice a vita Liliana Segre“Mi piacerebbe molto incontrarla e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah”, aveva diChiarato Segre durante la sua visita in via Ferrante Aporti, al Binario 21 ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l’invito di qualche settimana fa, l’incontro trae la senatrice a vitafinalmente c’è stato. E’ avvenuto a casa della, che nelle scorse settimane aveva espresso il desiderio direcremonese, moglie di Fedez, e di invitarla a visitare con lei il Memoriale della Shoah. “Sevenisse qui con me…”: l’invito dellaa visitare il memoriale della Shoah La senatrice a vita“Mi piacerebbe moltorla e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah”, aveva ditodurante la sua visita in via Ferrante Aporti, al Binario 21 ...

